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İnhisar'da Yaban Domuzu Sürüsü Güvenlik Kameralarına Takıldı - Son Dakika
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İnhisar'da Yaban Domuzu Sürüsü Güvenlik Kameralarına Takıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Çayköy köyünde bir grup emeklinin yaşadığı siteye gece saatlerinde ormanlık alandan inen yaban domuzu sürüsü, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Domuzlar, karlı havada yiyecek aramak için sitenin bahçesinde ve çevresinde dolaştıktan sonra zarar vermeden geri döndüler.

İnhisar\'da Yaban Domuzu Sürüsü Güvenlik Kameralarına Takıldı
20.01.2024 - 11:37,
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde beslenmek için köye inen yaban domuzu sürüsünü güvenlik kameraları kaydetti.

Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan Çayköy köyünde bir grup emeklinin yaptırdığı evlerden oluşan siteye gece saatlerinde ormanlık alandan inen domuz sürüsü girdi.

Yavrularıyla sitenin bahçesinde ve çevresindeki sokaklarda karlı havada yiyecek arayan domuzlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sitenin yöneticisi Nafiz Turan, AA muhabirine, emekliler ve ailelerinin yaşadığı bu bölgeye daha önce ayı, tilki, çakal ve sansar gibi yaban hayvanlarının girdiğini söyledi.

Son olarak iki gün arayla yaban domuzu sürülerinin geldiğini belirten Turan, "Sitemizin içinde rahatça dolaşmışlar. Mallarımıza zarar vermemişler. Yiyecek aradıktan sonra geldikleri gibi gitmişler." dedi.

Kaynak: AA
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Sakarya, Bilecik, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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