Ankara'da İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 15:09  Güncelleme: 15:52
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Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü. Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Mudanya: Allah rahmet eylesin tamam da nerede bu arkadaşların emliyet kemer leri ne olacak denetim yok kontrol yok 4 0 Yanıtla
  • Emre Sevinc: Neden bu ülkede iş güvenliği problemi var 1 sene önce bizde dayıoglunu asansör kazasından kaybettik Allah rahmet eylesin çok ailesine rabbim sabır versin 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ankara'da İnşaat iskelesi çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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