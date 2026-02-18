Inşaatta Düşen Tesisatçı Yaralandı - Son Dakika
Inşaatta Düşen Tesisatçı Yaralandı

Inşaatta Düşen Tesisatçı Yaralandı
18.02.2026 10:40
Aksaray'da asansör boşluğuna düşen tesisatçı İhsan Mercan, hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki asansör boşluğundan zemine düşen su tesisatçısı İhsan Mercan (44), yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. İhsan Mercan, çalıştığı sırada 2'nci katındaki asansör boşluğundan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı Mercan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Aksaray

