İnşaatta Düşme: İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Mercimektepe Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Z.G, dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Z.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
