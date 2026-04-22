Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılıp yüksekten düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Y.E. (23), elektrik akımına kapılarak üçüncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.E, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Düştü - Son Dakika
