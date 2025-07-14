Inşaatta İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Işıklı Mahallesi Güneydoğu Otoyolu Caddesi üzerinde bulunan bir 8 katlı inşaatta meydana geldi. Necdet Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı 8 katlı inşaatın son katından düştü. Düşerken 4'üncü katta bulunan koruma filesine de takılan Yıldız, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Yıldız, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
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