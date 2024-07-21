İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar - Son Dakika
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İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

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Turizm cenneti Bodrum'daki fiyatlar yerliler kadar artık yabancı turistleri de isyan ettirmeye başladı. Sosyal medyada paylaşıma sokulan videoda, bir işletmenin humuslu ve hindi fümeli bir sandviç için 380 TL istediği görülürken, kruvasana ise 395 TL'lik fiyat etiketi yerleştirildiği görülüyor.

21.07.2024 10:09
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Bodrum'da son dönemde plaja giriş ücretlerinden yemeğe, tekne kiralama maliyetlerinden konaklama fiyatlarına kadar her şeyin astronomik olduğu görülüyor.

TURİSTLER DE PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ

Turizm cennetindeki bu pahalılık yerli turistler kadar Avrupa'dan gelen turistleri de isyan ettirmeye başlarken, rotalarını daha ucuz tatil imkanı sağlayan Yunan adalarına çevirmeye başladılar.

KRUVASAN 395 TL'DEN SATILIYOR

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video ise Bodrum'daki fiyatların fahişliğini gözler önüne serdi. Bir işletmede humuslu ve hindi fümeli bir sandviç için 380 TL, kruvasan içinse 395 TL istendiği görüldü.

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum\'da bir sandviçi 380 TL\'den satmaya başladılar

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yusuf cihan: Boykot edin ve bodrum a gitmeyin 61 1 Yanıtla
    Hakan Tani: Sadece biz değil turistlerde boykot ediyo herkes Yunanistana kaçıyor euro olmasına rağmen bizim ülkeden daha ucuz 10 0 Coşkun Barış: Yusuf Cihan bodruma gitsende Türkleri almıyorlar 7 1
  • Doğukan Polat: insallah teker teker batarsiniz yiyecek ekmeginiz acacak dukkaniniz kalmaz. 53 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: bu olaylar artik milli guvenlik sorunu haline gelmistir devletin el atmasi lazim farkinda deiller sanirim 40 0 Yanıtla
    Coşkun Barış: Hangi devlet 11 1
  • Bu Kim: alan kerizler vardir)) 19 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Biz millet olarak hiç bir şeyi boykot edemeyiz tabiatımızda yok sadece din olursa oda bası kesimlerde ayaklanma oluyor. 14 0 Yanıtla
  • E SMNC: Havaalanları da öyle , bir su bile içemiyoruz , bir an önce devletin el atması lazım … 8 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: gitmeyin kardeşim yerle turistlerle işletmeciler takılsın bir yere kadar 6 0 Yanıtla
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