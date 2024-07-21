Bodrum'da son dönemde plaja giriş ücretlerinden yemeğe, tekne kiralama maliyetlerinden konaklama fiyatlarına kadar her şeyin astronomik olduğu görülüyor.
Turizm cennetindeki bu pahalılık yerli turistler kadar Avrupa'dan gelen turistleri de isyan ettirmeye başlarken, rotalarını daha ucuz tatil imkanı sağlayan Yunan adalarına çevirmeye başladılar.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video ise Bodrum'daki fiyatların fahişliğini gözler önüne serdi. Bir işletmede humuslu ve hindi fümeli bir sandviç için 380 TL, kruvasan içinse 395 TL istendiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar - Son Dakika
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