İnsan Verisine Bağımlı Olmayan Yapay Zeka Girişimi Ineffable, 1.1 Milyar Dolar Yatırım Aldı

Londra merkezli Ineffable, insan verisine bağımlı olmayan yapay zeka sistemleri geliştiriyor. Şirket, 5.1 milyar dolar değerleme üzerinden 1.1 milyar dolar yatırım aldı. Yatırım turuna Sequoia Capital ve Lightspeed Venture Partners liderlik ederken, Nvidia, Google, Index Ventures, Sovereign AI ve British Business Bank da katıldı.

DeepMind'ın AlphaGo'sunu geliştiren David Silver tarafından kurulan Ineffable, pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle kendi deneyimlerinden öğrenebilen 'süper öğrenici' sistemler üzerinde çalışıyor. Şirket, bu yöntemi oyunlardan bilim ve ekonomiye kadar geniş alanlara yaymayı hedefliyor.