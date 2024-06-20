İnsanlar Günde 78 Kere Telefon Ekranına Tıklıyor

Güncel

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Doç. Dr. Zeynep Demircioğlu Biricik, "Yapılan araştırmalarda insanların günde hiç bildirim gelmese bile 78 kere telefon ekranına tıkladığı ortaya çıkmış. Kişiye göre değişir ama insanların yatarken en az 15 dakika, kalkarken de ilk yine 15 dakika akıllı telefonuna baktığı araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş." dedi.

Biricik, Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na yaptığı değerlendirmede, günümüzde insanların büyük bölümünün telefonsuz kalma korkusu (nomofobi), internetsiz kalma korkusu (netlessfobi) ve gündemdeki gelişmeleri kaçırma korkusu (fomofobi) yaşadığını belirtti.

Akıllı telefon kullanım süresine ilişkin bir araştırmaya işaret eden Biricik, "Yapılan araştırmalarda insanların günde hiç bildirim gelmese bile 78 kere ekrana tıkladığı ortaya çıkmış. Kişiye göre değişir ama insanların yatarken en az 15 dakika, kalkarken de ilk yine 15 dakika akıllı telefonuna baktığı araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş. McLuhan'ın dediği gibi akıllı telefonumuz bizim bir uzvumuza dönüşmüş." ifadelerini kullandı.

Dijital oyunlar ve yayıncılarda yanlış bilgi sorunu

Dijital içerik üreticilerine ve dijital oyunlara da değinen Biricik, "Influencerlara baktığımız zaman dijital yayıncılığın tabii ki yanlış yönlendirmeleri söz konusu. Gerekli donanıma, eğitime ve bilgiye sahip olmadan her konu hakkında insanları yanlış yönlendirdiklerini de görebiliyoruz." diye konuştu.

Biricik, bazı dijital oyunları kuran ve geliştirenlerin de "kasıtlı ve bilinçli olarak kültürel mirası zedeleyecek bir manipülasyon ortaya koyabildiklerini", tarihi farklı şekilde anlatarak çocuklarda farklı bir bilinç oluşturabildiklerini söyledi.