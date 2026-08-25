İnsansı Robotlar Beijing'de Yarıştı
Beijing'deki 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda robotlar halat çekme yarışları düzenlendi.
BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda insansı robotlar güç ve becerilerini sergiliyor.
Oyunlar kapsamında gerçekleştirilen halat çekme yarışlarının hafif ve ağır siklet kategorilerinde yarışan robotlar, kıran kırana bir mücadele ortaya koydu.
Kaynak: Xinhua
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