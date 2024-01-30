İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

SAKARYA'da, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve sahte senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart, araç alış-satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.