 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, araç alış-satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
30.01.2024 - 13:12,
Abone Ol

SAKARYA'da, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve sahte senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart, araç alış-satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30
Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde

Son Dakika
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: İnternet Sitesi Üzerinden Dolandırıcılık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement