IOM, Sudan'da 5,1 milyon kişinin döndüğünü, 8,6 milyonun yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Sudan'da 5,1 milyon kişinin geri döndüğünü ancak halen 8,6 milyon kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

IOM, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da 5,1 milyon kişinin evlerine geri döndüğü ve 8,6 milyon kişinin ise hala yerinden edilmiş durumda olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil destek olmaması halinde aileler tekrar yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya. IOM Yerinden Edilme İzleme Matrisi'nden elde edilen yeni veriler, 9 eyaletteki 76 bölgede, 5 milyon 145 bin 165 kişinin geri döndüğünü gösteriyor. Bu rakam, geçen aya göre yüzde 4 daha fazla. 18 eyaletin tamamındaki 185 bölgede ise 8 milyon 583 bin 274 kişi hala yerinden edilmiş durumda. Bu rakam, geçen aya göre yaklaşık yüzde 1, krizin zirve noktasına göre yüzde 26 daha düşük. Bu yeni rakamlara rağmen Sudan, dünyadaki en büyük yerinden edilmiş nüfuslardan birine ev sahipliği yapmaya devam ediyor."

Geri dönenlerin yüzde 82'sinin (4,2 milyon kişi) ülke içinde yerinden edilmiş kişiler olduğuna değinilen açıklamada, bunların yüzde 18'ine denk gelen yaklaşık 930 bin kişinin ise yurt dışından geri döndüğü vurgulandı.

Hükümetlere, bağışçılara, kalkınma ortaklarına ve insani yardım kuruluşlarına acilen harekete geçmeye çağrısı yapılan açıklamada, hayat kurtarıcı yardımlara, korumaya ve temel hizmetlere yönelik sürdürülebilir yatırımların, geri dönüş ve iyileşme desteğiyle birlikte hayati önem taşıdığına işaret edildi.

"Eğer şimdi onlara yardım etmezsek birçoğu tekrar göç etmek zorunda kalacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "5 milyondan fazla Sudanlı evine döndü. Bu, onların cesaretini ve umudunu çok iyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Birçok ailenin hasar görmüş evlere, kapalı okullara ve zar zor çalışan kliniklere geri döndüğünü kaydeden Pope, "Geri dönenlerin geçim kaynakları çok az. Eğer şimdi onlara yardım etmezsek, birçoğu tekrar göç etmek zorunda kalacak. İnsanların hayatlarını yeniden kurabilmesi ve burada kalabilmesi için bugün bu topluluklara yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

BM ve uluslararası kuruluşların verilerine göre, çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.