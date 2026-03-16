IPARD 3 Programı 2026 Çağrı Takvimi Açıklandı

16.03.2026 12:12
IPARD 3 Programı ile kırsalda 400 milyon avroluk yatırım hedefleniyor, 241 milyon avro hibe sağlanacak.

TÜRKİYE ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen, IPARD 3 Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı. 241 milyon avro hibe desteği sağlayacak çağrılarla kırsalda yaklaşık 400 milyon avroluk yeni yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklanan IPARD 3 Programı 2026 Yılı Çağrı Takvimi'ne göre; nisan ayında 25 milyon avro bütçeli 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme', mayıs ayında ise 30 milyon avro bütçeli 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirleri için ilana çıkılacak. Haziran ayında 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' başlığında 30 milyon avroluk bir destek paketi devreye alınırken; temmuz ayında ise Avrupa Komisyonu'ndan yetki devri alınmasının akabinde IPARD Programı kapsamında ilk kez uygulanacak olan ve büyükşehir belediyeleri hariç yerel yönetimlerin faydalanabileceği 156 milyon avro bütçeli 'Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları' çağrısı yayımlanacak. Desteklenen sektöre göre projelerin bütçe sınırları 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiklik gösterirken, yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 oranlarında hibe desteği sağlanacak. Özellikle kamu altyapı yatırımları ile paketlik içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi kırsalın çehresini değiştirecek projelere 3 milyon avroya kadar hibe verilebilecek.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında uygulanmaya başlanan IPARD 3 Programı'yla birlikte başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması ve girişimcilere kolaylık sağlanması amacıyla başlatılan yıllık çağrı takvimi uygulamasının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Yayımlanan yeni takvim doğrultusunda, sadece 2026 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon avro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasının ve binlerce kişiye yeni istihdam sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yumaklı, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme ve yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede üreticilere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programları kapsamında bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye reel fiyatlarla toplam 129 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, bu sayede ülkeye yaklaşık 273 milyar TL tutarında yatırım kazandırıldığını ve 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını aktardı. Kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolünün hayati olduğuna dikkati çeken Yumaklı, proje seçimlerinde ilave puan verilerek ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe oranları sağlanarak pozitif ayrımcılık uygulandığını belirtti. Bu kapsamda bugüne dek 7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL, 14 bin 933 genç girişimciye ise 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandığını ifade etti.

Yumaklı, 241 milyon avro bütçeli IPARD 3 Programı 2026 Çağrı Takvimi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: DHA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
