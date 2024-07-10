İpekyolu ilçesinde sel felaketi yaşandı

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VAN'ın İpekyolu ilçesinde etkili olan sağanakla, sel felaketinin yaşandığı Çalımlı Mahallesi'ndeki mezrada iş makineleriyle çalışma yürütüldü.

İpekyolu ilçesi Çalımlı Mahallesi'nin Yeni Çavuş mezrasında dün belirli aralıklarla yağan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle mezradaki derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Mezrada hasar tespit çalışması başlatıldı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine ait iş makineleriyle, selin vurduğu bölgede çalışma yapıldı. Belediye yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu.