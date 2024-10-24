Van'ın İpekyolu ilçesinde motosikletin sepetli vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Halilağa Mahallesi'ndeki alt geçitte sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet, sepetli vinç aracına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İpekyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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