İpekyolu'nda Tarihi Mirasa Koruma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpekyolu'nda Tarihi Mirasa Koruma Çalışmaları

İpekyolu\'nda Tarihi Mirasa Koruma Çalışmaları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Define avcılarının tahrip ettiği kilise ve mezarlık için koruma adımları atılacak.

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, define avcılarının tahrip ettiği Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığı için çalışma başlattı. Hazırlanacak raporun belediye meclisine sunulmasının ardından, alanın koruma altına alınmasına yönelik somut adımlar atılacağı belirtildi.

İpekyolu Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kent Tarihine Uygun İsim Araştırma Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Sarmaç (Kopanis) Mahallesi'nde bulunan ve kaçak kazılar nedeniyle zarar gören Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığında incelemelerde bulundu. Saha çalışmaları kapsamında komisyon üyeleri mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bölgedeki tarihi yapıların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Alanda yapılan incelemelerde kaçak kazılar sonucu oluşan tahribat yerinde tespit edilirken, vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi.

KENT GENELİNDE KAPSAMLI BİR KÜLTÜREL MİRAS ENVANTERİ HAZIRLANACAK

Komisyon üyeleri, amaçlarının yalnızca Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ve mezarlığını koruma altına almak olmadığını, Van genelindeki diğer tarihi kilise ve mezarlıkların da tespit edilerek kayıt altına alınmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda kent genelinde kapsamlı bir kültürel miras envanteri hazırlanması ve kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik toplumsal ve kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. İncelemeler sonucunda hazırlanacak raporun önümüzdeki ay İpekyolu Belediye Meclisi'nin gündemine sunulacağı, meclis değerlendirmesinin ardından kilise ve mezarlığın koruma altına alınmasına yönelik somut adımların atılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

İpekyolu, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpekyolu'nda Tarihi Mirasa Koruma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:25:10. #7.13#
SON DAKİKA: İpekyolu'nda Tarihi Mirasa Koruma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.