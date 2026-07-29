İpekyolu\'nda Tarihi Mirasa Koruma Çalışmaları

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, define avcılarının tahrip ettiği Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığı için çalışma başlattı. Hazırlanacak raporun belediye meclisine sunulmasının ardından, alanın koruma altına alınmasına yönelik somut adımlar atılacağı belirtildi.

İpekyolu Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kent Tarihine Uygun İsim Araştırma Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Sarmaç (Kopanis) Mahallesi'nde bulunan ve kaçak kazılar nedeniyle zarar gören Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ile tarihi Ermeni mezarlığında incelemelerde bulundu. Saha çalışmaları kapsamında komisyon üyeleri mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bölgedeki tarihi yapıların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Alanda yapılan incelemelerde kaçak kazılar sonucu oluşan tahribat yerinde tespit edilirken, vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi.

KENT GENELİNDE KAPSAMLI BİR KÜLTÜREL MİRAS ENVANTERİ HAZIRLANACAK

Komisyon üyeleri, amaçlarının yalnızca Saint Kevork Goghtansts Kilisesi ve mezarlığını koruma altına almak olmadığını, Van genelindeki diğer tarihi kilise ve mezarlıkların da tespit edilerek kayıt altına alınmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda kent genelinde kapsamlı bir kültürel miras envanteri hazırlanması ve kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik toplumsal ve kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. İncelemeler sonucunda hazırlanacak raporun önümüzdeki ay İpekyolu Belediye Meclisi'nin gündemine sunulacağı, meclis değerlendirmesinin ardından kilise ve mezarlığın koruma altına alınmasına yönelik somut adımların atılacağı belirtildi.