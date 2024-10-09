İpsala'da Çeltik Alım Sezonu Başladı - Son Dakika
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İpsala'da Çeltik Alım Sezonu Başladı

İpsala\'da Çeltik Alım Sezonu Başladı

İpsala Belediyesi, lisanslı depoda çeltik alımına başladı. Başkan Kerman, bol kazanç diledi.

09.10.2024 13:46
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İpsala Belediyesine ait lisanslı depo çeltik alımına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, lisanslı depodaki hazırlıkları tamamlayarak çeltik alımına başladıklarını belirtti.

Sezonu kurban keserek başlattıklarını ifade eden Kerman, "Tüm üreticilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. İpsala'mızın bereketi daim olsun." dedi.

İpsala'da "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" devam ediyor

Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" İpsala'da sürüyor.

Proje kapsamında öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldi.

Okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projenin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala'da Çeltik Alım Sezonu Başladı - Son Dakika

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