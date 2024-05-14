İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "10. İpsala Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Oyunlar kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, şenliğe katılan öğrencileri tebrik etti.
Ödül törenine İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve kurum müdürleri katıldı.
Trafik Haftası
İpsala'da, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.
Cumhuriyet Anaokulu bahçesinde düzenlenen eğitimde polis ve jandarma ekipleri, öğrencileri temel trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Ergin, bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › İpsala'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?