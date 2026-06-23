İpsala\'da hasat sezonu ve mezuniyet coşkusu

İpsala ilçesinde hasat sezonu başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacıköy'de buğday hasadı öncesi biçerdöverler denetlendi, üreticilere yangın uyarısı yapıldı.

Gerçekleştirilen kontrollerde biçerdöverlerin teknik yeterliliği incelenirken, üreticilere de doğru hasat yöntemleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetime İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Hacıköy Muhtarı Osman Baş ve teknik personel katıldı.

İpsala'da mezuniyet sevinci yaşandı

Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul Müdürü Mehmet Menge, törende sadece akademik başarının değil ahlaklı, erdemli, vicdan sahibi ve topluma faydalı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Menge, öğrencileri tebrik ederek gelecek hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerin mezuniyet sevinci yaşayıp kep attığı törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.