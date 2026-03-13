İpsala\'da Kaçak 3 Papağan Ele Geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yurda kaçak getirilen 3 papağan ele geçirildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak isteyen G.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine aradı.
Aramada, araçtaki kutuların içerisinde 3 macaw papağanı tespit edildi.
Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Park Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.
Ekipler, izin belgeleri bulunmayan G.A'ya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 75 bin 528 lira ceza uyguladı.
