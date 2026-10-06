İpsala'da okul, Enez'de tarım binası ziyaret edildi, Camiler Haftası kahvaltısı yapıldı - Son Dakika
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İpsala'da okul, Enez'de tarım binası ziyaret edildi, Camiler Haftası kahvaltısı yapıldı

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İpsala\'da okul, Enez\'de tarım binası ziyaret edildi, Camiler Haftası kahvaltısı yapıldı
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İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Yeni Karpuzlu İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz da Enez'deki yeni hizmet binasına hayırlı olsun ziyareti yaptı, Enez'de Camiler Haftası kahvaltısı düzenlendi.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Yeni Karpuzlu İlkokulunu ziyaret etti.

Uyanık, okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni haftanın başlangıcında öğrencilerin eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Uyanık, öğretmen ve öğrencilere başarı ve sağlık dileğinde bulundu.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm öğretmen, öğrenci ve velilere başarılı ve neşeli bir hafta temennisinde bulunuldu.

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Karbuz, Enez'de yeni hizmet binasını ziyaret etti

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Enez Tarım ve Orman Müdürü Murat Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette, binanın ilçeye ve müdürlüğün çalışmalarına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Karbuz, yeni hizmet binasının Enez'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Enez'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi

Enez İlçe Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ın da katıldığı programda din görevlileriyle sohbet edilerek sorun ve talepleri ele alındı.

Enez İlçe Müftüsü Halit Üzülmez, din görevlilerine tavsiyelerde bulundu.

Programda Kaymakam Fırat'a, emekli imamlar Yusuf Kartal ve Mustafa Yılar'a ile din görevlilerine hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA
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