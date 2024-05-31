İpsala'da Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 10 Milyon Pullu Sazan Yavrusu Yetiştirilecek - Son Dakika
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İpsala'da Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 10 Milyon Pullu Sazan Yavrusu Yetiştirilecek

İpsala\'da Su Ürünleri Üretim İstasyonu\'nda 10 Milyon Pullu Sazan Yavrusu Yetiştirilecek

Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl 10 milyon pullu sazan balığı yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor. İstasyonda yapılan incelemelerde, balık avcılığının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın verimini artırmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında tesiste yüksek sayıda üretim gerçekleştiriliyor.

31.05.2024 15:13
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Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl 10 milyon pullu sazan balığı yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Her yıl milyonlarca yavru balığın yetiştirildiği tesiste sazan yavruları yakın zamanda yumurtadan çıkacak.

Yumurtadan çıktıktan sonra havuzlara alınacak yavrular, istenen büyüklüğe ulaştığında çevre illerdeki gölet ve barajlara bırakılacak.

Tesiste incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, balık avcılığını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir balıkçılığın verimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında tesiste yüksek sayıda üretim yapıldığını aktaran Bayazıt, "Tesiste bu yıl 10 milyon pullu sazan yavrusunu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Doğal yaşamın korunması ve balık popülasyonunun artırılmasını hedeflerken aynı zamanda sürdürülebilir bir balıkçılık uygulaması gerçekleştirilerek ekonomik katma değer oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Edirne, İpsala, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İpsala'da Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 10 Milyon Pullu Sazan Yavrusu Yetiştirilecek - Son Dakika
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