İpsala Milli Eğitim Müdürü Uyanık, Keşan'da eğitim iş birliğini görüştü - Son Dakika
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İpsala Milli Eğitim Müdürü Uyanık, Keşan'da eğitim iş birliğini görüştü

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İpsala Milli Eğitim Müdürü Uyanık, Keşan\'da eğitim iş birliğini görüştü
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İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i makamında ziyaret etti. Görüşmede iki ilçedeki eğitim faaliyetleri, iyi uygulama örnekleri, kurumlar arası iş birliği ve ortak projeler değerlendirildi.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Uyanık ve Kemik, iki ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, iyi uygulama örnekleri, kurumlar arası iş birliği ve öğrencilerin gelişimine yönelik ortak projeleri değerlendirdi.

Eğitim alanında iş birliğinin ve koordinasyonun artırılmasının ele alındığı ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Uyanık'tan ziyaret

İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek kurslar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette kurs ortamlarını inceleyen Uyanık, kursiyerlerle bir araya gelerek yürütülen eğitim faaliyetleri ve kurs süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çeken Uyanık, kursiyerlere başarılar diledi.

İpsala Ticaret Borsası meclisi toplandı

İpsala Ticaret Borsası eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Başkanı Ali Ercan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, ekim ayında yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İpsala Ticaret Borsasının bölge ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarını, aktif borsa anlayışıyla sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Başkan Yardımcısı Hasan Önalan, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş katıldı.

Edirne'de aile ve sosyal hizmet kuruluşlarının çalışmaları değerlendirildi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde, bağlı kuruluşların faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Harun Tohumcu başkanlığındaki İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, 2026 yılı faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

Toplantıda, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik sunulan hizmetler, personelin hizmet içi eğitimleri ve kuruluşların fiziki ihtiyaçları değerlendirildi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni hizmet modellerinin uygulanması, hizmet alan vatandaşlara yönelik çalışmalar, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve bağlı kuruluşların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Zeynep KoçakEğitimGüncelİpsalaKeşanSon Dakika

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