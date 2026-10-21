İpsala ve Kapıkule\'de 7 bin 160 tarihi eser ele geçirildi

BAKAN BOLAT: HER TARİHİ EMANET, İSTİKBALİMİZE UZANAN BİR KÖPRÜDÜR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da operasyona ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Bu milletin tarihi, yalnızca taşlara kazınmış hatıralardan ibaret değildir; her bir eserde bir medeniyetin mührü, her bir emanette bir ecdadın nefesi, her bir tarihi izde asırlardan süzülüp gelen bir ruh vardır. O ruhu korumak, geçmişimize sahip çıkmak kadar istikbalimize sahip çıkmaktır. İpsala ve Kapıkule Gümrük Kapılarımızda gerçekleştirilen operasyonlarla kültür varlıklarımızın yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi, bu kutlu sorumluluğun sahadaki güçlü bir tezahürüdür. Ticaret Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekipleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortak gayreti, devletimizin tarihi mirasımıza sahip çıkma iradesinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü eş güdümün somut bir göstergesidir. Bizim için her eser, ecdadımızdan kalan bir hatıra; her tarihi emanet, istikbalimize uzanan bir köprüdür. Bu emanetleri kaçakçılık şebekelerinin insafına terk etmemek, medeniyetimizin izlerinin yabancı diyarlarda kaybolmasına müsaade etmemek, milletimize ve tarihimize karşı vazifemizdir" dedi.

Bolat ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetimizin bütün kurumlarıyla sergilediği dayanışma, kararlılık ve güçlü koordinasyonla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize her alanda emin adımlarla yürüyoruz. Ekonomiden ticarete, güvenlikten kültüre, sanayiden turizme kadar her sahada ortaya koyduğumuz ortak irade; köklerinden güç alan, değerlerini muhafaza eden ve geleceğe güvenle yürüyen büyük Türkiye idealimizin temelidir. Bu mücadelede emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Gümrük Muhafaza teşkilatımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı, mazisinden aldığı kudretle istikbalini inşa eden büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.