Didim Belediyesi'nin Ev Sahipliği Yaptığı "Türkiye Yelken Şampiyonası" Sona Erdi

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2'nci Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim'de sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, ilçenin elverişli rüzgar koşulları ve özel kıyı şeridi eşliğinde yarıştı.

Ödüller Amfi Tiyatro'da takdim edildi

Yarışların tamamlanmasının ardından Didim Amfi Tiyatro'da ödül töreni düzenlendi. Törene Didim Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ile Kaan Topçuoğulları'nın yanı sıra antrenörler, sporcular ve yelken tutkunları katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Belediye Başkanı Hatice Gençay'dan tebrik mesajı

Belediye Başkanı Hatice Gençay, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde Didim'in yalnızca turizmle değil, spor organizasyonlarıyla da adından söz ettirdiğini vurguladı. Gençay, şunları söyledi:

"Ülkemizin parlayan turizm yıldızı haline gelen Didim'de böylesine büyük ölçekli ve prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. IQ Foil 2'nci Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası'nı başarıyla tamamladık. Mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."