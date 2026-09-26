Irak, ABD ile nakit dolar sevkiyatında anlaştı, yeni sevkiyat yapılacak

Irak hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını açıkladı.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve dolar kullanımını düzenleme alanında kaydettiği ilerlemenin ardından sağlandığı kaydedildi.

ABD, Irak'ın İran'a yönelik bazı tutumları dolayısıyla zaman zaman dolar sevkiyatını geciktiriyor.