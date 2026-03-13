Irak Başbakanı'ndan ABD'ye Tepki

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ta Haşdi Şabi unsurlarından bazı kişilerin ölmesine neden olan ABD saldırısını kınadı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri ve askeri gerilimi ele aldı.

Sudani görüşmede, Irak'ın ateşkesin sağlanması ve giderek genişleyen savaşın sona erdirilmesi için tüm çabayı göstereceğini belirterek, çatışmaların uzun vadede bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Irak'ın egemenliğine yönelik saldırıları bir kez daha reddeden Sudani, son saldırılarda Haşdi Şabi bünyesindeki güvenlik güçlerinden bazı kişilerin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sudani, bu tür saldırıların ülkedeki toplumsal barışı zayıflatmayı ve Irak'ın terörle mücadelede elde ettiği kazanımları sarsmayı hedeflediğini belirtti.

Sudani ayrıca, DEAŞ'la mücadele kapsamında Erbil'de konuşlu uluslararası koalisyon güçleri arasında Fransız askerlerin de bulunduğu birliklerde yaşanan can kayıpları nedeniyle üzüntü ve dayanışma mesajı iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Sudani, benzer saldırıların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgesel ve uluslararası düzeyde savaşın durdurulmasına yönelik girişimlere destek verdiklerini ifade ederek, Irak'ın bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı. Macron ayrıca bölgesel istikrarın sağlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Macron, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda Musul'un Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız askeri üssüne düzenlenen saldırıyı ele almıştı.