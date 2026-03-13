Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Başbakanı'ndan ABD'ye Tepki

13.03.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudani, ABD saldırısını kınayarak Irak'ın egemenliğine yönelik tehdidi vurguladı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ta Haşdi Şabi unsurlarından bazı kişilerin ölmesine neden olan ABD saldırısını kınadı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri ve askeri gerilimi ele aldı.

Sudani görüşmede, Irak'ın ateşkesin sağlanması ve giderek genişleyen savaşın sona erdirilmesi için tüm çabayı göstereceğini belirterek, çatışmaların uzun vadede bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Irak'ın egemenliğine yönelik saldırıları bir kez daha reddeden Sudani, son saldırılarda Haşdi Şabi bünyesindeki güvenlik güçlerinden bazı kişilerin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sudani, bu tür saldırıların ülkedeki toplumsal barışı zayıflatmayı ve Irak'ın terörle mücadelede elde ettiği kazanımları sarsmayı hedeflediğini belirtti.

Sudani ayrıca, DEAŞ'la mücadele kapsamında Erbil'de konuşlu uluslararası koalisyon güçleri arasında Fransız askerlerin de bulunduğu birliklerde yaşanan can kayıpları nedeniyle üzüntü ve dayanışma mesajı iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Sudani, benzer saldırıların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgesel ve uluslararası düzeyde savaşın durdurulmasına yönelik girişimlere destek verdiklerini ifade ederek, Irak'ın bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı. Macron ayrıca bölgesel istikrarın sağlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Macron, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda Musul'un Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız askeri üssüne düzenlenen saldırıyı ele almıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:41:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.