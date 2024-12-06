Irak Büyükelçiliği'nden Dönüş Çağrısı

Irak'ın Şam Büyükelçiliği'nin, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarına çağrıda bulunduğu bildirildi.
Irak haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak'ın Şam Büyükelçiliği, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarına isimlerini kaydettirmeleri için büyükelçilikle iletişime geçmeleri çağrısı yaptı.
Büyükelçilik çağrısında, Irak'a dönmek isteyen vatandaşların iletişime geçmeleri için telefon numaraları paylaşıldı.
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