Irak, DEAŞ Üyeliği Sabit Olmayan 2 Kişiyi Teslim Etti - Son Dakika
Irak, DEAŞ Üyeliği Sabit Olmayan 2 Kişiyi Teslim Etti

14.04.2026 13:40
Irak, DEAŞ üyesi olmadıklarına hükmedilen bir Fin ve bir ABD vatandaşını ülkelerine teslim etti.

Irak, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadıklarına hükmedilen biri Finlandiya ve diğeri ABD vatandaşı 2 kişiyi, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ülkelerinin yetkili makamlarına teslim etti.

Irak Ulusal Yargı İşbirliği Merkezinden yapılan açıklamada, reşit olmayan bir Finlandiya vatandaşı ile bir ABD vatandaşının, "DEAŞ terör örgütüne mensup olmadıklarının sabit olması" üzerine ilgili ülke makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, terör dosyalarına ilişkin tutuklular konusunda uluslararası yargı mercileriyle koordinasyonun sürdüğü, bu işbirliğinin adaletin sağlanmasına ve terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 21 Ocak'ta, DEAŞ tutuklularının Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'a nakledilmesine yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Irak Ulusal Yargı İşbirliği Merkezi, 13 Şubat'taki açıklamasında, Suriye'den DEAŞ üyeliği suçlamasıyla 5 bin 704 kişinin teslim alındığını, bunlardan 467'sinin Irak vatandaşı, 4 bin 253'ünün Arap ülkeleri vatandaşı ve kalanının ise farklı uyruklardan olduğunu duyurmuştu.

Iraklı yetkililer, bu kişilerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve tamamlanmadan herhangi bir iadenin yapılmayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak, DEAŞ Üyeliği Sabit Olmayan 2 Kişiyi Teslim Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Irak, DEAŞ Üyeliği Sabit Olmayan 2 Kişiyi Teslim Etti - Son Dakika
