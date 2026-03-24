Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

24.03.2026 23:14
İran'ın ABD üslerini hedef alması ve ABD'nin de Haşdi Şabi ile Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları nedeniyle savaşta sıcak noktalardan biri olan Irak'ta dikkat çeken bir karar alındı. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırılara karşı ülkedeki tüm güvenlik güçlerine meşru müdafaa yetkisi verdi.

Irak Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki güvenlik güçleri ve kurumlarını hedef alan saldırılara karşı Haşdi Şabi ve ülkedeki tüm güvenlik güçlerine meşru müdafaa yetkisi tanıdı.

IRAK'TA GÜVENLİK GÜÇLERİNE TAM YETKİ VERİLDİ

Irak basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Haşdi Şabi ve ülkedeki diğer güvenlik güçlerine, kendilerini hedef alan askeri saldırılara karşı meşru müdafaa ve karşılık verme hakkı çerçevesinde hareket etme yetkisi verdi. Bu kararın, son dönemde ülkenin güvenlik kurumlarını hedef alan saldırılara karşı alınan önlemler kapsamında olduğu belirtildi.

Konsey, güvenlik kurumlarını, vatandaşların çıkarlarını ve diplomatik misyonları hedef alan saldırılara karışan kişiler hakkında yakalama emirlerinin uygulanmasına da karar verdi.

SAVAŞTA IRAK SICAK NOKTALARDAN BİRİ OLDU

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın başından bu yana Irak en hareketli noktalardan birisi oldu. Bir yandan İran ülkedeki ABD üslerine yönelik füze ve dron saldırıları gerçekleştirirken, ABD de Haşdi Şabi ve Peşmerge güçlerini hedef aldı.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Haşdi Şabi 31. Tugay Karargahı'na düzenlenen ABD hava saldırısında, 7 Haşdi Şabi mensubu yaralanmıştı.

Enbar vilayetine düzenlenen ABD hava saldırısında ise 15 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.

Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınındaki Peşmerge karargahına düzenlenen saldırıda ise 6 Peşmerge yaşamını yitirmiş, 30 Peşmerge yaralanmıştı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null YoH null:
    icerik başlık uyuşmuyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:16
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
17:13
Pendik'te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
Advertisement
