Kerkük'te DEAŞ Operasyonu: Bir Terörist Öldürüldü

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Irak'ın Kerkük kentinde Irak güvenlik güçleri tarafından takibe alına alınan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda bir teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Kerkük'ün kuzeyindeki Sekanyan semtinde daha önce takibe aldıkları DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında bir intihar eylemcisi üzerindeki patlayıcıları patlatmadan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Dört Iraklı güvenlik gücü mensubunun da yaralandığı çatışmada bir terörist de gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.