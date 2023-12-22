 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta Terörist Saldırıda 3 Asker Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta Terörist Saldırıda 3 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Irak\'ta Terörist Saldırıda 3 Asker Şehit Oldu
22.12.2023 - 22:51,
Abone Ol

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Kuzey'inde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Terörist Saldırıda 3 Asker Şehit Oldu - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:13:22. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Terörist Saldırıda 3 Asker Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement