Irak\'ta Terörist Saldırıda 3 Asker Şehit Oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Kuzey'inde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.