Irak, IŞİD Tutuklularını Suriye'den Naklediyor

12.02.2026 18:27
Irak, Suriye'deki IŞİD mensuplarını nakletmenin planlı bir süreç olduğunu açıkladı. 4.500 kişi transfer edildi.

(ANKARA) - Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, bugün yaptığı açıklamada Suriye'den Irak'a IŞİD mensuplarının nakledilmesinin "hassas hesaplamalar" doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Irak Haber Ajansı'na (INA) konuşan Numan, Irak hükümetinin, Suriye'de bulunan IŞİD unsurlarının Irak'a nakledilmesine ilişkin aldığı kararın gerekçelerini kamuoyuna açıkladı.

Numan, kararın, "bu teröristlerin Suriye'deki cezaevlerinden sızmasını önlemek ve güvenliği tehdit edecek bir saatli bombaya dönüşmelerini engellemek" amacıyla alındığını, nakil sürecinin dikkatli planlama ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yürütüldüğünü, Irak cezaevlerine yerleştirme sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

Numan, Irak cezaevlerine nakledilen ve tutuklanan DEAŞ mensuplarının sayısının 4 bin 500'ü aştığını bildirdi. Nakil işleminin Irak makamları ile uluslararası koalisyon arasında koordinasyonla gerçekleştirildiğini aktardı.

Söz konusu kişilerin tutulduğu tüm cezaevlerinin yüksek güvenlikli olduğunu belirten Numan, ister ağır ister hafif hükümlüler olsun, tüm tesislerin Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve çok güçlü güvenlik prosedürlerine tabi bulunduğunu söyledi. Cezaevlerinde herhangi bir güvenlik ihlali ya da disiplin sorunu yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Irak hükümetinin, başbakan ve dışişleri bakanı aracılığıyla yabancı hükümetlere kendi vatandaşları olan IŞİD mensuplarını geri almaları yönünde defalarca çağrıda bulunduğunu belirten Numan, bunun Birleşmiş Milletler'in de dile getirdiği uluslararası bir sorumluluk olduğunu ancak bazı ülkelerin yanıtının zayıf kaldığını ifade etti. Numan, özellikle teröristlerin ailelerinin Suriye'de bulunmaya devam etmesi nedeniyle dosyanın Irak ve Suriye açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirterek, tüm ülkelere hukuki ve güvenlik sorumluluklarını yerine getirme çağrısını yineledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 21 Ocak'ta Suriye'den Irak cezaevlerine IŞİD tutuklularının nakline başlandığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, Işid, Irak, Son Dakika

SON DAKİKA: Irak, IŞİD Tutuklularını Suriye'den Naklediyor
