Irak Ordusu Güvenlik İçin Zırhlı Birlik Gönderdi

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Irak ordusunun, Suriye ile sınır kapısı El-Kaim'den, Ürdün'e kadar olan alanın güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye zırhlı birlikler yolladığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, zırhlı birliklerin, ülkenin Suriye sınırından Ürdün sınırına kadar olan alanı desteklemek ve güvenliği sağlamak için harekete geçtiği kaydedildi.

Bu adımın, Musul'un batısındaki kuzey kesimin zırhlı birliklerle güçlendirilmesinin ardından atıldığı belirtildi.