Irak Savunma Bakanlığı, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin askeri birliklerin Kerkük dahil ülkenin tüm vilayetlerinde konuşlandırılmasına ilişkin talimatını uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Başbakan Zeydi'nin Kerkük dahil tüm vilayetlerde askeri birliklerin konuşlandırılması ve çeşitli bölgelerin kontrol altına alınması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Resul, başbakanın ortak görevli tugaylara, petrol kaçakçılığı güzergahları olarak belirlenen stabilize yolların kapatılması yönünde de talimat verdiğini aktardı.

Kerkük'te bulunan Irak ordusu birliklerinin Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Zeydi'nin verdiği emir ve talimatları uyguladığını kaydeden Resul, Savunma Bakanlığının kendisine verilen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.