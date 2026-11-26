Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Ali Zeydi'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki tüm gayriresmi sınır kapıları ve geçişlerin kapatılması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Irak Haber Ajansına (INA) konuşan Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Muhammed Abdülvehhab Suker es-Saidi, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler aldıklarını söyledi.

Sınır güvenliğinde teknolojik sistemler ve akıllı gözetleme yöntemlerinin kullanıldığını, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirildiğini belirten Saidi, komşu ülkelerle koordinasyonun da artırıldığını ifade etti.

Başbakan Zeydi'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki tüm gayriresmi sınır kapıları ve geçişlerin kapatılması için çalışmalara başlandığını aktaran Saidi, bu önlemler sayesinde ülkeye yönelik sızma, kaçakçılık ve yasa dışı işçi geçişlerinin önemli ölçüde azaltıldığını kaydetti.

Irak'ın Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran sınırlarında güvenlik kontrolünün yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayan Saidi, bunun ülke içindeki istikrarın korunmasına da katkı sağladığını belirtti.

Suriye ile Irak arasındaki sınırın 600 kilometrelik bölümünün güvenliğinden Irak Sınır Muhafızlarının tek başına sorumlu olduğunu vurgulayan Saidi, bu bölgede başka bir ülkenin veya gücün ortak sorumluluk üstlenmediğini dile getirdi.

Sınır güvenliğinin uzmanlık gerektiren bir alan olduğuna işaret eden Saidi, sınır hattının korunmasında Sınır Muhafızlarının yanı sıra ordu, Haşdi Şabi, il polis teşkilatları ve bölgesel güvenlik güçlerinin de görev yaptığını aktardı.

Komutanlığın ülke genelini kapsayan 6 bölgede faaliyet gösterdiğini belirten Saidi, gümrük polisinin de sınır kapılarının güvenliğinde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Güvenlik birimleri arasında ortak istihbarat çalışmaları ve koordinasyon yürütüldüğünü kaydeden Saidi, Irak'ın sınır güvenliğinde ülke tarihinde daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını savundu.

Sınır Muhafızlarının sınır hattının güvenliğinden, Sınır Kapıları Kurumunun ise resmi geçiş noktalarından sorumlu olduğunu hatırlatan Saidi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki sınır kapılarının diğer kapılarla merkezi bir yönetim altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların da bulunduğunu sözlerine ekledi.