Irak Sınırları Tamamen Kapatıldı

Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak- Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.
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