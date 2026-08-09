Irak, Su Yönetiminde Kolaysoft ile Anlaştı

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, su kaynaklarının akıllı yönetimi ve dijital dönüşüm projelerinin geliştirilmesi amacıyla Türk teknoloji şirketi Kolaysoft Teknoloji ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Su Kaynakları Bakanı Müsenna el-Timimi, su kaynaklarının akıllı yönetimi alanında Türkiye merkezli Kolaysoft şirketiyle mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, su kaynaklarının akıllı yönetimi konusunda ortak bir çerçeve oluşturulmasını, suyun en verimli şekilde kullanılmasını ve dijital dönüşüm projelerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Bakan Timimi, anlaşmanın imza töreninin ardından basına yaptığı açıklamada, Irak'ın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği kaynaklı zorluklara dikkati çekerek, artan su tüketiminin ihtiyaçların karşılanması için modern teknolojilerin kullanılmasını gerekli kıldığını ifade etti.

Anlaşmanın Irak Su Kaynakları Bakanlığına herhangi bir mali yükümlülük getirmediğini vurgulayan Timimi, işbirliğinin özellikle su kaynaklarının izlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi alanlarında şirketin teknik deneyiminden yararlanılmasını kapsadığını kaydetti.

Anlaşma kapsamında yüzey ve yer altı sularının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik entegre bir sistem geliştirilmesini planladıklarını belirten Timimi, "Verilerin toplanması ve yönetilmesi ile su kullanım ve tüketim noktalarının izlenmesinin yanında analizine yönelik programların hazırlanmasının planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İşbirliği kapsamında ayrıca uzaktan sayaç okuma cihazları ve sensör teknolojilerinin kullanılması, bakanlık personeline yönelik eğitim programları hazırlanması ve ulusal öncelikler doğrultusunda dijital dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada, su kaynakları, tesisler ve kullanım noktalarının konumlarının belirlenmesi amacıyla coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve bu verilere ait bilgilerin dijital haritalarla entegre edilmesi de yer alıyor.