Musul ve Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Irak'ın Musul ve Erbil kentlerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen programlarda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunca düzenlenen programa, Musul Başkonsolosu Serhad Varlı'nın yanı sıra Irak Türkmen Cephesi Musul İl Başkanı Lokman Reşidi, Musul İl Meclisi Türkmen üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkonsolos Varlı, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki en kanlı ve en sinsi terör saldırılarından biri olarak hafızalara kazındığını söyledi.

FETÖ'nün kendisini zaman zaman sivil toplum kuruluşu, eğitim kurumu ya da dini bir yapı gibi göstererek faaliyet yürüttüğünü belirten Varlı, örgütün çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan bir terör ve organize suç örgütü olduğunu ifade etti.

Örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler açısından da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Varlı, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, göçmen kaçakçılığı, sahtecilik ve şantaj gibi çok sayıda yasa dışı faaliyetin içinde yer aldığını söyledi.

Varlı, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, hain bir darbe girişiminin ötesinde, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, Cumhurbaşkanımızı ve anayasal düzeni hedef alan kanlı bir terör eylemi olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Erbil'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde de Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Özel Temsilcisi Hoşyar Zebari, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Özel Temsilcisi İdris Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Özel Temsilcisi Sefin Dizayi, Irak Türkmen Cephesi (ITC) eski Başkanı Sanan Ağa, Türkmen siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Topçu, törendeki yoğun katılımın Türkiye devleti ve milletine duyulan dostluğun ve dayanışmanın göstergesi olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Özel, gazilere şükranlarını sundu.

Türkiye'nin Orta Doğu'da güvenlik ve refahın ancak bölgesel işbirliğiyle güçlenebileceğine inandığını belirten Özel, bu anlayışın Irak ile ilişkilere de yön verdiğini belirtti.

Özel, son yıllarda Türkiye ile Irak arasında siyasi diyalog, ekonomik ortaklık ve güvenlik alanındaki işbirliğinin önemli ölçüde geliştiğini kaydetti.