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Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylelikle operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi.

Irak\'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
13.01.2024 - 14:10,
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3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlara dair saat 14.04'te yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi" denildi.

Kaynak: DHA
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