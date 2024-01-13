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ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlara dair saat 14.04'te yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika