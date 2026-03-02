Irak'ta Füze ve İHA Saldırıları

(ANKARA) - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 70'ten fazla füze ve insansız hava aracının (İHA) kuzeydeki Erbil kenti ile ülkenin güney ve batısını hedef aldığını söyledi.

Fuad Huseyin, bugün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak'ın "bu savaşın kurbanı haline geldiğini" ve "çatışmaya dahil çeşitli taraflar" tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Günün erken saatlerinde, Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani, ülkenin güvenlik birimlerine, "güvenlik ve istikrarı bozacak her türlü eyleme karşı koymaları" talimatını verdi.

İran destekli Irak Halk Seferberlik Güçleri, dün Doğu Irak'taki bir karargaha yönelik ABD ve İsrail saldırılarında dört üyesinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.