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Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler yarın oylarını kullanacak - Son Dakika
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Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler yarın oylarını kullanacak

Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler, 18 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında yarın oylarını kullanacak. Güvenlik güçleri ile kamplarda yaşayan iç göçmenler, pazartesi günü yapılacak yerel seçimler için 'özel oylama' gününde, sandık başına gidecek. Oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'den - 18.00'e kadar sürecek. Ülkedeki güvenlik önlemleri, 18 Aralık günü seçim bitene kadar 'yüksek alarm' seviyesine çıkarıldı. Irak'ta yerel seçimler, en son 2013 yılında yapılmıştı.

Irak\'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler yarın oylarını kullanacak
15.12.2023 - 23:05,
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Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler, 18 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında yarın oylarını kullanacak.

Güvenlik güçleri ile kamplarda yaşayan iç göçmenler, pazartesi günü yapılacak yerel seçimler için "özel oylama" gününde, sandık başına gidecek.???????

Her iki gruptaki vatandaşlar için oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'den - 18.00'e kadar sürecek.

Öte yandan ülkedeki güvenlik önlemleri, 18 Aralık günü seçim bitene kadar "yüksek alarm" seviyesine çıkarıldı.

Irak'ta yerel seçimler, en son 2013 yılında yapılmıştı.

Kaynak: AA
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Aralık, Irak, Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler yarın oylarını kullanacak - Son Dakika
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