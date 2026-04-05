Irak'ta Haşdi Şabi Karargahına Saldırı

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınında yer alan Haşdi Şabi karargahına yönelik hava saldırısı yapıldı.
AA muhabirinin yerel kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tuzhurmatu ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Hıleve askeri üssünde bulunan Haşdi Şabi karargahına yönelik hava saldırı düzenlendi.
Askeri üste yer alan Haşdi Şabi 52 Tugay Komutanlığına yönelik hava saldırısında can kaybı yaşanmadı ancak hasar oluştu.
