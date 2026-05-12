Irak'ta Haşdi Şabi Operasyonu Başladı

12.05.2026 09:48
Haşdi Şabi, Necef ve Kerbela çöllerinde güvenlik operasyonu başlattı. 70 km derinliğe kadar arama yapılıyor.

Irak'taki Haşdi Şabi güçleri, "Egemenliği Sağlama" adıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali el-Hamdani, operasyonun Necef ve Kerbela çöllerinde dört eksen boyunca yürütüldüğünü belirtti.

Hamdani, operasyonun Kerbela ile Nuhayib bölgesini birbirine bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Operasyonun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallah'ın direktifiyle başlatıldığını belirten Hamdani, faaliyetlere Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyon Komutanlığı, Kerbela Operasyon Komutanlığı, Anbar Operasyon Komutanlığı ile Haşdi Şabi'nin 2. Tugayı'nın katıldığını kaydetti.

Hamdani, operasyona katılan güçlerin, önceden belirlenen askeri planlar doğrultusunda ve "yüksek profesyonellik seviyesinde" 70 kilometre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Söz konusu güvenlik önlemlerinin, İran savaşı sırasında kullanıldığı öne sürülen Nuhayib çölünde İsrail'in gizli askeri veya lojistik tesislerinin bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından gündeme geldiği belirtiliyor.

Irak kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan iddiaların ardından, Suudi Arabistan sınırına yakın çöl bölgelerindeki askeri faaliyetlerin ortaya çıkarılması çağrıları yapılmıştı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar "Haşdi Şabi" isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı.

Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

