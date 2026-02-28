Irak'ta Hava Saldırısı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Babil'in Curf en-Nasr bölgesindeki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmedi.
Curf en-Nasr bölgesinde bulunan İran destekli Şii milis mevzilerine ABD-İsrail'in saldırdığı iddia edilmişti.
