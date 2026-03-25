Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Hava Saldırısı: 7 Asker Şehit

25.03.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Savunma Bakanlığı, Enbar'daki Habbaniye Askeri Dispanseri'ne düzenlenen hava saldırında 7 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin yaralandığını bildirdi.

Irak Savunma Bakanlığında söz konusu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Bakanlığa bağlı Habbaniye Üssü Amirliği bünyesindeki Habbaniye Askeri Dispanseri ve Habbaniye İşler Şubesi hain bir hava saldırısına maruz kaldı." denilen açıklamada, "Bu saldırı sonucunda, görevlerini yerine getirirken 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı." ifadelerine yer verildi."

Olay yerinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, saldırının, tıbbi tesislerin ve çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

"Sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli tırmanış"

Saldırıya tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suç teşkil eden eylem, ciddiyetle ele alınması ve sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor. Tıbbi tesislerin hedef alınması, hayat kurtarmaya yönelik kurumları hedef aldığı için her açıdan ağır bir suçtur. Bu korkak saldırılar, personelimizi görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacak; aksine onların vatan ve millet hizmetindeki kararlılığını daha da artıracak. Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutuyor."

Açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Enbar vilayetine dün düzenlenen ABD hava saldırısında, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'nin 15 mensubu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 12:13:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.