Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi’nin uzantısının temeli gelecek yıl atılacak

Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi’nin uzantısının temeli gelecek yıl atılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi’nin uzantısının temelinin 2027 yılının başında atılacağını duyurdu.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temelinin 2027 yılının başında atılacağını duyurdu.
Zeydi, Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, sanayi kentlerinin kurulmasını da kapsayan Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temelinin gelecek yılın başında atılacağını belirtti.
Zeydi, Büyük Fav Limanı'nın da aynı dönemde ticari taşımacılıkta tam kapasiteyle hizmete açılacağını söyledi.
Irak Başbakanı Zeydi, 23 Ekim tarihli açıklamasında, Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini belirtmişti.
Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, projenin ülkenin "üçüncü nehri" olacağını ifade etmişti.
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