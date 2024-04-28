Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yasa Meclis'te onaylandı - Son Dakika
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Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yasa Meclis'te onaylandı

Irak\'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yasa Meclis\'te onaylandı

Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında LGBTi bireylerine de hapis cezasını öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı. Tasarıya göre, eşcinsel ilişkiler için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren hükümler de yer alıyor. ABD Büyükelçisi ise bu yasanın insan haklarını tehdit ettiğini ve ülkenin ekonomisini zayıflatacağını belirterek tepki gösterdi.

28.04.2024 10:21
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Irak'ta mevcut fuhuşla mücadele yasasında LGBTi bireylerine de hapis cezasını öngören değişiklikleri içeren tasarı Meclis'te onaylandı.

Irak'ta 1988 tarihli fuhuşla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören tasarı, Bağımsız Milletvekillerinden Raad el-Maliki tarafından Meclis'e sunuldu.

Maliki, mevcut yasadaki maddelere "eşcinsellik" tabirlerinin eklenmesini ve cinsel istismara yönelik cezalar verilmesini istedi.

Meclis, eşcinsel ilişkiler için ömür boyu hapis veya ölüm cezası öneren tasarıyı cezalarda değişiklik yaparak onayladı.

Yasaya göre, rızaya dayalı eşcinsel ilişkiye girenler 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak.

Eşcinselliği "herhangi bir şekilde" teşvik edenlere de, 7 yıldan az olmamak üzere hapis ve yerel parayla 10 ile 15 milyon dinar arasında para cezası verilecek.

Feminenliği teşvik etmek veya uygulamakla suçlananlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5 ile 10 milyon dinar para cezası verilecek.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren herkes ve ameliyatı yapan doktor veya cerrah da 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Irak'ta fuhuşu veya eşcinselliği teşvik eden örgüt ve kuruluşların faaliyetlerinin de yasaklanmasına karar verildi.

ABD'den tepki

Irak Parlamentosu'nda kabul edilen fuhuş yasasına ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, sosyal medya X üzerinden tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Irak Meclisi'nin kabul ettiği ve anayasal olarak korunan insan haklarını ve temel özgürlükleri tehdit eden yasadan derin kaygı duyuyor. Bu tedbir, Irak toplumundaki en savunmasız insanları tehdit ediyor, kişisel ifade özgürlüğünü ve Irak genelinde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını engellemek için kullanılabilir."

Söz konusu yasanın Irak'ın ekonomisini çeşitlendirme ve yabancı yatırım çekme kapasitesini de zayıflayacağını savunan ABD Büyükelçisi, Irak'taki bu tür ayrımcılığın ülkedeki ticari ve ekonomik büyümeye zarar vereceğini öne sürdü.

ABD Bağdat Büyükelçisi, açıklamasının devamında, "İnsan haklarına saygı ile siyasi ve ekonomik entegrasyon, Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahı için hayati öneme sahiptir." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yasa Meclis'te onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta LGBTi bireylere hapis cezası öngören yasa Meclis'te onaylandı - Son Dakika
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