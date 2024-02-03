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Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine şehadet haberi verildi

Irak\'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil\'in ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

03.02.2024 15:48
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Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Merkeze bağlı Çona köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, şehidin babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil'e şehadet haberini ulaştırdı.

Babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ve ailenin yakınları, taziye için şehidin babaevine geldi.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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