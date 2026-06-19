Irak'ta Sınır Güvenliği Önlemleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Sınır Güvenliği Önlemleri Artıyor

19.06.2026 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, gümrük ve sınır kapılarındaki kaçakçılığı önlemek için yeni güvenlik talimatları yayımladı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, sınır kapıları ve gümrüklerde kaçakçılık ile yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik bir dizi yeni talimat yayımladı.

Başbakanlık tarafından duyurulan talimatlar kapsamında, sınır kapılarında görev yapan tüm personelin istisnasız olarak 48 saat içinde rotasyona tabi tutulması kararlaştırıldı.

Zeydi ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Muhafızları Komutanlığını, kara ve deniz sınırlarındaki tüm açıklar ile kaçak geçişlerde kullanılan tali yolların kapatılması konusunda görevlendirdi. Bu çerçevede Sınır Muhafızları bünyesindeki tugay ve birlik komutanlarının da görev yerlerinin değiştirilmesi istendi.

Talimatlar doğrultusunda, Sınır Kapıları Kurumunda görevlendirilmiş tüm polis, memur ve güvenlik personelinin 48 saat içinde İçişleri Bakanlığına geri döndürülmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Zeydi, güvenlik ve istihbarat birimlerine de sınır kapılarındaki denetim faaliyetlerini artırma talimatı vererek, yasaklı maddeler ve uyuşturucuların ülkeye girişinin engellenmesi konusunda bu kurumların doğrudan sorumluluk taşıyacağını belirtti.

Herhangi bir güvenlik ihlali veya yasa dışı geçiş tespit edilmesi halinde ilgili birimlerin hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Genel Gümrük İdaresi çalışanlarının, ülkeye giren tüm yük ve mallar üzerinde ayrıntılı inceleme yapmaları ve gerekli tarama işlemleri tamamlanmadan hiçbir tırın geçişine izin verilmemesi talimatı verildi.

Söz konusu kararların, sınır kapılarındaki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sınır Güvenliği Önlemleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde

00:13
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:51
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
23:19
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 04:50:13. #7.13#
SON DAKİKA: Irak'ta Sınır Güvenliği Önlemleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.